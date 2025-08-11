Vietri sul Mare, perso l’anello dopo 47 anni di matrimonio: ritrovato grazie al metal detector

Si conclude con un lieto fine la disavventura di Mariarosaria e Gaetano, due pensionati di Nocera Inferiore, che avevano smarrito la fede nuziale sulla spiaggia della costiera.

Durante una giornata di mare, l’anello – simbolo di 47 anni di amore – è scivolato dal dito di Gaetano. Disperati, i coniugi hanno raccontato l’accaduto alla figlia Antonia, che ha contattato un amico dell’associazione “Sos Metal Detector Nazionale ODV”.

In poche ore è arrivato in spiaggia Francesco Colucci, operatore locale, con il suo metal detector. Dopo un’accurata ricerca, il prezioso anello è stato ritrovato e restituito al proprietario, come riporta “Telenuova“.

“Ringrazio l’associazione per essersi subito attivata e, in particolare, Francesco, che come un angelo custode è arrivato a Vietri per aiutare i miei genitori – ha dichiarato Antonia –. Vestito quasi come un Ghostbusters, ha lavorato con serietà e dedizione finché non ha trovato la fede, nonostante il poco tempo a disposizione”.