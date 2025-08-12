Accoltellamento a Campagna: identificato l’aggressore, escluso legame con ‘A Chiena’

Un 32enne è stato ferito con una coltellata al fianco sinistro al culmine di una lite, nel tardo pomeriggio di ieri a Campagna, poco dopo la conclusione della storica manifestazione “A Chiena”. L’uomo, soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Eboli, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.

L’aggressore è stato identificato dai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Durante l’episodio, un altro uomo – estraneo al litigio – è caduto nel tentativo di allontanarsi, riportando lievi conseguenze.

Gli organizzatori di “A Chiena”, tramite un comunicato della Pro Loco Campagna, hanno precisato che l’episodio “non si è verificato durante lo svolgimento dell’evento né al termine delle attività programmate” e che il responsabile “non risulta tra i partecipanti registrati alla manifestazione”. Hanno inoltre sottolineato che, come previsto dal piano operativo, il servizio di assistenza sanitaria è rimasto attivo fino alla partenza dell’ultima navetta dal centro storico, ribadendo la condanna di ogni comportamento violento e l’impegno per garantire un contesto sicuro e accogliente.