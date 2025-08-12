Campania, allerta caldo: temperature fino a 7°C oltre la media e umidità al 70%

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle ore 8 di domenica 10 agosto alle 20 di martedì 12 agosto.

Le previsioni indicano temperature superiori di 5-7°C rispetto alla media stagionale, con un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne lungo la fascia costiera, potrà superare il 60-70% in condizioni di scarsa ventilazione.

Si raccomanda alla popolazione di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, ridurre al minimo le attività all’aperto, limitare gli spostamenti in auto e mantenere gli ambienti ben arieggiati. Particolare attenzione è richiesta per anziani, bambini, cardiopatici e persone fragili. Fondamentale anche l’idratazione regolare e la cura degli animali domestici.

Le autorità locali sono invitate a mantenere attive le procedure di assistenza e sorveglianza delle fasce vulnerabili.