Cilento, riapre l’Arco di Palinuro dopo i lavori di messa in sicurezza: investimento da 3,5 milioni di euro

Ha riaperto ufficialmente ieri sera l’Arco di Palinuro, icona della costa cilentana e tra le mete più fotografate del territorio, dopo un lungo intervento di stabilizzazione e protezione ambientale. Alla cerimonia era presente anche il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

I lavori, finanziati con fondi pubblici per circa 3,5 milioni di euro e avviati nel precedente mandato amministrativo, hanno interessato i costoni rocciosi e le aree circostanti, includendo anche la rimozione o ridimensionamento di alcune strutture considerate impattanti sul piano visivo. L’iniziativa, portata avanti dall’amministrazione comunale di Centola guidata dal sindaco Rosario Pirrone, prevede una seconda fase di interventi dal valore stimato di 2,5 milioni di euro per il consolidamento della parete interna e la protezione duratura dell’area.

La riapertura arriva a ridosso di Ferragosto, in un’estate segnata da un calo delle presenze turistiche. Gli operatori locali sperano che il ritorno di questo simbolo naturale alla fruizione pubblica possa favorire il rilancio dell’intera zona. “È un momento atteso, che restituisce alla comunità e ai turisti un patrimonio paesaggistico dal valore inestimabile”, ha commentato il sindaco.