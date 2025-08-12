Incidente sulla Napoli-Salerno: muore 54enne, grave il marito. Pirata rintracciato

Valeria Fidente, 54 anni, originaria di Afragola e residente a Napoli, ha perso la vita ieri mattina in un incidente lungo l’autostrada Napoli–Salerno, nei pressi dello svincolo di Torre Annunziata Scavi.

Valeria Fidente, 54 anni, originaria di Afragola e residente a Napoli, ha perso la vita ieri mattina in un incidente lungo l’autostrada Napoli–Salerno, nei pressi dello svincolo di Torre Annunziata Scavi. Viaggiava in moto insieme al marito, un 60enne napoletano, quando il mezzo si è scontrato lateralmente, ad alta velocità, con un’auto.

La caduta è stata fatale per la donna. Il marito, gravemente ferito, è stato soccorso in codice rosso e trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale Anas e il 118, ma per la 54enne non c’è stato nulla da fare.

L’automobilista coinvolto, illeso, non si è fermato a prestare soccorso: è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della sottosezione di Angri ed è ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, mentre entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

L’autostrada è rimasta chiusa per ore in direzione sud, con deviazioni e forti rallentamenti, fino alla riapertura nel primo pomeriggio. La salma di Valeria Fidente è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire la dinamica, valutando se l’auto abbia tagliato la strada alla moto o effettuato un sorpasso pericoloso.