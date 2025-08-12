Intossicazione da botulino: autopsia per Di Sarno, 52enne di Pagani

Luigi Di Sarno di Pagani è deceduto presumibilmente per botulino dopo aver mangiato presso un furgone ambulante a Diamante. L’autopsia sarà decisiva per chiarire le cause e le responsabilità.

Il caso e la vittima

Era originario di Pagani Luigi Di Sarno, l’uomo di 52 anni deceduto nei giorni scorsi insieme a Tamara D’Acunto come riporta Salerno Today. Secondo le prime indagini e ricostruzioni, la morte sarebbe legata a una sospetta intossicazione da botulino, che avrebbe colpito anche altri consumatori. L’episodio sarebbe avvenuto dopo aver acquistato e consumato un panino e altri alimenti presso un furgone mobile di ristoro ambulante nel comune di Diamante.

L’autopsia decisiva a Lagonegro

Oggi, alle ore 14.30, presso l’obitorio di Lagonegro è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Luigi Di Sarno. La nomina del consulente medico-legale incaricato dell’esame ha visto la partecipazione degli avvocati Angelo e Sergio Pisani, Maria Napolano e Marco Antonio Cioffi, a tutela dei familiari della vittima. Il medico legale nominato come consulente di parte è il dottor Sabatino Russo.

Le indagini e le persone coinvolte

I risultati dell’autopsia saranno fondamentali per confermare scientificamente le cause del decesso e per valutare eventuali responsabilità penali. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha al momento iscritto nel registro degli indagati dieci persone, tra esercenti e operatori sanitari.