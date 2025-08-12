Maiori: campagna estiva di sensibilizzazione per il riciclo del vetro

Attraverso “Le Vacanze di Pietro”, Maiori promuove il riciclo del vetro e buone pratiche ambientali tra cittadini e visitatori.

Un’estate dedicata alla sostenibilità

Maiori ha scelto di aderire alla campagna nazionale di sensibilizzazione di CoReVe, “Le Vacanze di Pietro”, per promuovere il riciclo del vetro anche durante il periodo estivo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la società di gestione dei rifiuti Miramare Service S.R.L., punta a coinvolgere non solo i residenti ma anche i turisti che affollano la Costa d’Amalfi nei mesi più caldi. Protagonista della campagna è Pietro, una bottiglia di vetro che, grazie al corretto riciclo, vive nuove avventure, raccontate con ironia e semplicità.

Coinvolgimento e responsabilità condivisa

La scelta di un messaggio bilingue, italiano e inglese, vuole raggiungere un pubblico ampio e variegato. Il Comune sottolinea come la sostenibilità ambientale dipenda sia dall’efficienza dei servizi pubblici sia dal comportamento di chi vive e visita il territorio. Attivare un circuito virtuoso tra cittadini, turisti e servizi di raccolta significa contribuire concretamente a mantenere pulita e vivibile la Costiera Amalfitana, soprattutto in estate quando l’aumento della popolazione comporta una maggiore produzione di rifiuti, tra cui contenitori in vetro.

Materiali e azioni sul territorio

Nei giorni scorsi sono stati distribuiti materiali informativi, locandine e una cartolina illustrata raffigurante Pietro disteso su una sdraio in riva al mare, presso strutture ricettive, infopoint e attività commerciali. Il messaggio chiave ricorda che il vetro deve essere conferito pulito, senza tappi o sacchetti, e senza residui, evitando materiali non riciclabili come ceramica, cristallo, pirex e porcellana.

Formazione e sensibilizzazione

L’iniziativa ha previsto anche momenti formativi, con particolare attenzione ai più piccoli. I bambini dell’associazione animation Teresa Criscuolo hanno incontrato l’assessore alle politiche sociali, solidali e per la famiglia, Gisella Tenebre, partecipando a un percorso ludico-formativo che li ha resi ambasciatori del riciclo del vetro nelle loro famiglie.

Le parole delle istituzioni

«In estate – afferma il sindaco di Maiori, Antonio Capone – la raccolta differenziata richiede attenzione speciale. L’aumento dei turisti comporta un aumento dei rifiuti e coinvolgere tutti, residenti e visitatori, è fondamentale per proteggere la bellezza e la sostenibilità del territorio».

Il ruolo di Miramare Service

L’amministratore unico di Miramare Service S.R.L., Carmine La Mura, sottolinea come «mantenere alta l’attenzione sulla raccolta differenziata sia fondamentale. Con questa campagna rafforziamo la collaborazione con CoReVe e confermiamo l’importanza di ogni gesto responsabile per la tutela ambientale e l’immagine della Costa d’Amalfi».

