Napoli. Fiamme nella notte al Centro Direzionale: distrutti due piani di uffici legali

Un violento incendio è divampato nella notte al Centro Direzionale di Napoli, coinvolgendo lo studio di alcuni avvocati situato nell’isolato E. Le fiamme hanno avvolto due piani dell’edificio, sprigionando un denso fumo visibile a distanza e provocando momenti di forte apprensione in tutta la zona.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e gli agenti del commissariato del Centro Direzionale. Al momento le cause del rogo restano ignote: tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un corto circuito elettrico. Saranno le indagini a chiarire l’origine dell’incendio.

Gli investigatori hanno rinvenuto a terra alcune pratiche giudiziarie, probabilmente proiettate all’esterno dalla forza del fuoco e del vento. Non si esclude la necessità di sgomberare alcuni piani dell’edificio per motivi di sicurezza.