Napoli. Orecchio ricostruito dopo incidente in mare: intervento record

Napoli. Un intervento d’urgenza ha ricostruito l’orecchio sinistro di un 16enne ferito dall’elica di una barca, salvandone estetica e funzionalità.

Un intervento tempestivo

All’Ospedale del Mare della Asl Napoli 1 Centro, un’operazione chirurgica d’urgenza ha permesso a un ragazzo di 16 anni di riacquistare completamente l’orecchio sinistro, gravemente lesionato in seguito a un incidente in mare. Il giovane era stato colpito dall’elica di un’imbarcazione, riportando un distacco quasi totale del padiglione auricolare, rimasto attaccato solo da un piccolo lembo di pelle, oltre a una profonda ferita del cuoio capelluto dalla regione temporale a quella nucale.

Due equipe in sinergia

Il paziente, ricoverato nella Unità Operativa Complessa di Chirurgia d’Urgenza diretta da Mariano Armellino, è stato subito affidato all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia Plastica guidata da Alfredo Borriello, con Antonio Zaffiro, Barbara Maisto e Armando Parisi, supportati dal team infermieristico. L’intervento ha consentito di ricostruire integralmente le strutture cartilaginee e tutti i piani anatomici, senza sacrificare alcuna parte, restituendo sia la piena funzionalità sia l’estetica originaria dell’orecchio.

Decorso e dimissioni

Dopo un decorso postoperatorio seguito in Chirurgia d’Urgenza, il 16enne ha lasciato l’ospedale in buone condizioni, potendo tornare a casa e riabbracciare i familiari. Nei prossimi giorni sarà monitorato presso l’ambulatorio di Chirurgia Plastica dell’Ospedale del Mare come riporta l’ANSA.