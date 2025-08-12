Pastena, controlli su sabbia di ripascimento a Universo Beach: Arpac e Guardia di Finanza in azione

Sarà l’Arpac, in collaborazione con la Guardia di Finanza, a verificare se la sabbia utilizzata per il ripascimento di Universo Beach rispetti i parametri previsti dal bando di gara e se contenga elementi potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

Sarà l’Arpac, in collaborazione con la Guardia di Finanza, a verificare se la sabbia utilizzata per il ripascimento di Universo Beach rispetti i parametri previsti dal bando di gara e se contenga elementi potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

Ieri mattina, i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania sono intervenuti sulla spiaggia di Pastena, affiancando la sezione navale delle Fiamme Gialle di Salerno, guidata dal comandante Alessandro Chiereghini. L’attività investigativa mira a chiarire i dubbi, già oggetto di esposti alla Procura, sulla provenienza e sulla qualità della sabbia impiegata.

Alcuni residenti e bagnanti avevano segnalato l’uso di una trivella per scavare buche destinate agli ombrelloni, episodio che ha alimentato ulteriori sospetti. La comunità di Pastena, insieme alla consigliera Pecoraro, ha denunciato possibili irregolarità: secondo le segnalazioni, il materiale utilizzato non sarebbe conforme al capitolato e l’opera non sarebbe stata collaudata. “Chiediamo un intervento urgente della magistratura per accertare eventuali responsabilità e tutelare la salute dei cittadini”, scrivono in una nota.