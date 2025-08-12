Pompei. Da bene confiscato a asilo nido: in via Nolana nasce un progetto Pnrr da 760mila euro

L’iniziativa, avviata dall’amministrazione guidata dal sindaco Lo Sapio, ha già compiuto il primo passo con l’affidamento dell’incarico per la relazione geologica, necessaria a valutare il terreno e propedeutica ai lavori di ristrutturazione.

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Nolana, Traversa Cirillo, sarà trasformato in un asilo nido comunale. L’iniziativa, avviata dall’amministrazione guidata dal sindaco Lo Sapio, ha già compiuto il primo passo con l’affidamento dell’incarico per la relazione geologica, necessaria a valutare il terreno e propedeutica ai lavori di ristrutturazione.

Il progetto rientra nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Pnrr – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, per un importo complessivo di 760.000 euro, come riporta “Made in Pompei“.

L’incarico tecnico è stato affidato al geologo Omar Scala, mentre il responsabile del procedimento è l’ingegnere Alessandra Galizia. L’obiettivo: restituire alla comunità un bene confiscato, trasformandolo in un servizio educativo a beneficio delle famiglie.