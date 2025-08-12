Positano, ombrellone da sogno (a peso d’oro): fino a 1.300 euro per due lettini

In Costiera Amalfitana, e in particolare a Positano, i prezzi per una giornata al mare possono raggiungere cifre da capogiro: fino a 1.300 euro per un ombrellone e due lettini, a cui si aggiungono oltre 79 euro di “costi di servizio”.

In Costiera Amalfitana, e in particolare a Positano, i prezzi per una giornata al mare possono raggiungere cifre da capogiro: fino a 1.300 euro per un ombrellone e due lettini, a cui si aggiungono oltre 79 euro di “costi di servizio”. Nel caso delle tariffe più “contenute” — si fa per dire — si parte da 550 euro più 35 euro di spese extra, descritte dallo stabilimento come un contributo per garantire “la migliore esperienza di acquisto” e un’assistenza dedicata. La voce, però, non viene dettagliata nei contenuti.

Il lido in questione è suddiviso in più aree: una riservata agli adulti, una non accessibile ai minori di 14 anni e una dedicata ai ragazzi, con terrazza e bar. I prezzi cambiano a seconda della zona scelta. Il pagamento è anticipato e non prevede rimborsi in caso di cancellazione o mancata presentazione.

Anche in altri stabilimenti della Costiera Amalfitana i costi restano elevati: sempre a Positano, una giornata può costare 300 euro, più spese di servizio non specificate e senza possibilità di rimborso. In strutture meno esclusive si scende a 90-100 euro, raramente meno.

Ben diversa la situazione nella vicina Costiera Cilentana: il prezzo massimo, secondo Spiagge.it, è di 50 euro, con esempi di stabilimenti che per 25 euro offrono ombrellone e due lettini, costi di servizio ridotti e persino rimborsi in forma di voucher. In alcuni casi è richiesto un soggiorno minimo di tre giorni, a circa 30 euro al giorno.

Sul fronte dell’affluenza, la stagione 2025 appare in sofferenza: spiagge libere affollate, stabilimenti quasi vuoti, ombrelloni chiusi e un calo delle presenze tra il 15% e il 20% nella provincia di Salerno. Nemmeno il Ferragosto sembra destinato a segnare il “tutto esaurito”.