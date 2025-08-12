Salerno, 23enne abbandonata in fin di vita davanti alla guardia medica: salvata dal 118

Nella notte di sabato, una ragazza di 23 anni residente a Salerno è stata soccorsa a Marina di Camerota dopo essere stata lasciata, in condizioni gravissime, davanti alla guardia medica.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alla mezzanotte un uomo ha chiamato il 118 segnalando una giovane in difficoltà nella zona di Monte di Luna, dove si sarebbe svolta una festa privata con musica e droga. Mentre l’ambulanza era in arrivo, una seconda telefonata ha comunicato che la ragazza sarebbe stata portata direttamente al presidio sanitario.

Poco dopo, un’auto si è fermata davanti alla guardia medica: due persone sono scese, hanno lasciato la 23enne – quasi in arresto cardiaco – e sono ripartite senza dare spiegazioni. Il personale del 118 è riuscito a rianimarla e stabilizzarla prima del trasferimento in ospedale. Ora è fuori pericolo.

Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare chi l’ha abbandonata e chiarire cosa sia accaduto durante la festa.