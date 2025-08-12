Salerno, controlli a tappeto in centro storico

La Polizia di Stato ha effettuato controlli nel centro storico di Salerno, identificando persone senza documenti e locali sovraffollati. Controllate 111 persone e numerosi veicoli.

Un intervento mirato nel cuore di Salerno

Nelle prime ore di oggi la Polizia di Stato ha condotto un’importante operazione di prevenzione e controllo nel centro storico di Salerno. L’intervento, realizzato dalla Squadra Mobile, dalla Digos e dalla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha evidenziato situazioni di sovraffollamento e irregolarità in alcuni locali adibiti ad abitazione.

Persone senza documenti e attività di controllo

Durante i controlli sono stati identificati cittadini stranieri privi di documenti validi per il soggiorno, le cui posizioni sono ora in fase di approfondimento da parte dell’Ufficio Immigrazione. L’operazione, disposta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Francesco Esposito, ha complessivamente interessato 111 persone, di cui 16 con precedenti penali, e ha coinvolto 62 veicoli e 5 motoveicoli.

Sanzioni e vigilanza continua

Sono stati elevati due verbali per violazioni al Codice della Strada, mentre le attività di monitoraggio e controllo proseguiranno con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità, prevenendo fenomeni di degrado e illeciti nel centro cittadino.