Santa Maria di Castellabate, il 14 agosto torna “La Stuzza”

Sulla scogliera del Lungomare Perrotti torna la storica gara di equilibrio e abilità marinara.

Giunge alla sua 124ª edizione “La Stuzza”, il tradizionale palio marinaro di Santa Maria di Castellabate. L’appuntamento è per giovedì 14 agosto alle 16:30, quando i partecipanti si cimenteranno nell’antica prova: avanzare su un palo di legno inclinato e reso scivoloso per conquistare la bandierina sospesa sul mare.

Organizzato dall’Associazione Cilentani Doc con il patrocinio del Comune, del Parco Nazionale del Cilento e della BCC Magna Grecia, l’evento richiama ogni anno centinaia di spettatori, unendo spettacolo, tradizione e identità marinara. I premi per i vincitori sono stati realizzati da Oltremare.