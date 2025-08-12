Sarno, riaperti i termini per la definizione delle entrate comunali

Nuova chance per i decaduti dalla definizione agevolata

Il Consiglio Comunale di Sarno ha approvato la riapertura dei termini per la definizione agevolata delle entrate comunali, comprese quelle tributarie. Il provvedimento riguarda esclusivamente i contribuenti che erano già stati ammessi alla misura con la delibera del 2023, ma che sono decaduti perché non hanno completato il piano di pagamento stabilito dal concessionario Soget.

Condizioni e modalità di riammissione

Restano valide le stesse riduzioni previste dall’articolo 2 del regolamento comunale, con un ricalcolo dell’importo dovuto sottraendo quanto già pagato. Il numero massimo di rate resta invariato rispetto al piano originario, con un importo minimo di 20 euro per ciascuna rata. Saranno inclusi solo i debiti comunali, anche tributari, oggetto di ingiunzioni o avvisi esecutivi definitivi già in procedure di recupero entro il 30 giugno 2022.

Come presentare la domanda

La procedura prevede che Soget comunichi al Comune l’elenco dei contribuenti decaduti e che l’Ufficio Tributi informi gli interessati. Dal momento della comunicazione, gli ammessi avranno 60 giorni di tempo per inviare la richiesta di riammissione, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale e trasmettendolo via PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.comunesarno.it, indicando nell’oggetto “DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI TRIBUTARI – RICHIESTA DI RIAMMISSIONE NEI TERMINI”. Dopo l’approvazione da parte del Comune, Soget predisporrà il nuovo piano di rateizzazione.

