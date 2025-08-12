Stefano De Martino porta “Meglio Stasera” nelle arene della Campania ad agosto

Dopo una stagione televisiva di grande successo con Affari tuoi su Rai 1 e Stasera tutto è possibile su Rai 2, e dopo il tutto esaurito nei teatri invernali, Stefano De Martino continua il tour estivo del suo “quasi one-man show” Meglio Stasera, scritto con Riccardo Cassini.

Dopo i sold out all’Arena Flegrea di Napoli e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ad agosto l’artista torna “a giocare in casa” con quattro appuntamenti nelle arene più suggestive della Campania:

14 agosto – Ischia, Teatro Negombo

16 agosto – Padula, Certosa di San Lorenzo

16 agosto – Maiori, Anfiteatro del Porto Turistico

22 agosto – Paestum, Arena dei Templi

«Questo tour è un lungo abbraccio con il pubblico, e sono grato a ognuno che viene a vedermi» racconta De Martino. «Giocare in casa mi rende più tranquillo, ma anche più responsabile: il pubblico campano è esigente ed esperto».

Meglio Stasera è uno spettacolo in cui il conduttore si trasforma in performer a tutto tondo: crooner, danzatore e intrattenitore capace di alternare monologhi ironici e momenti più riflessivi, improvvisazioni, balletti e mashup musicali. Ad accompagnarlo, gli otto orchestrali della Disperata Erotica Band diretta dal Maestro Pino Perris, quattro ballerini e un repertorio che spazia dai classici della musica italiana ai successi internazionali.

In due ore di show, De Martino ripercorre la propria storia personale e artistica, tra inciampi e successi, dagli inizi come fruttivendolo e addetto al call center, passando per la danza, Amici, Broadway, l’incontro con Sorrentino e il debutto da conduttore in prima serata Rai.

Lo spettacolo è prodotto da ITC 2000 e Best Live, con le tappe campane curate da Anni 60 Produzioni (info: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com).