Svolta economica per San Valentino Torio: via libera al PIP

Avvio del Piano per gli Insediamenti Produttivi

Svolta per l’economia imprenditoriale di San Valentino Torio. Con l’approvazione, da parte del consiglio comunale, della convenzione e del bando per l’assegnazione dei lotti, prende ufficialmente il via il Piano per gli Insediamenti Produttivi, uno strumento atteso da tempo per favorire la crescita del tessuto imprenditoriale e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

La spinta dell’area Casatori/Sciulia

Anche la vicina area artigianale e commerciale di Casatori/Sciulia sta vivendo una fase di crescita e prosperità senza precedenti, capace di influire positivamente sugli investimenti degli imprenditori locali. Questa dinamica ha reso la zona un volano economico di primaria importanza, rafforzando la competitività e generando un indotto che si riflette sull’intero territorio comunale.

