Vesuvio, focolai ancora attivi: oltre 200 ore di volo dei Canadair e milioni di euro spesi per lo spegnimento

La Protezione civile ha registrato, in soli cinque giorni, 1.103 lanci d’acqua e quasi 7mila litri di estinguente sganciati sulle fiamme, con oltre 200 ore di volo dei Canadair, per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro (tra 6 e 8 mila euro l’ora).

Restano attivi i focolai lungo il fianco est del Vesuvio. La Protezione civile ha registrato, in soli cinque giorni, 1.103 lanci d’acqua e quasi 7mila litri di estinguente sganciati sulle fiamme, con oltre 200 ore di volo dei Canadair, per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro (tra 6 e 8 mila euro l’ora).

Le operazioni proseguono sia via terra che via aerea, con la creazione di linee tagliafuoco e la bonifica delle aree più colpite. Al momento la situazione è più sotto controllo, ma l’allerta resta alta, soprattutto di sera, quando i Canadair non possono operare e il vento rischia di alimentare nuovi fronti. Proprio la scorsa notte le fiamme si sono propagate nuovamente in alcune zone di Boscotrecase e Torre del Greco.

Centinaia di ettari di vegetazione sono già andati distrutti. Al momento non ci sono minacce dirette alle abitazioni, ma diversi Comuni, tra cui Torre del Greco, raccomandano di tenere le finestre chiuse, sigillare gli infissi e limitare le attività all’aperto entro tre chilometri dalle aree incendiate.

L’Ente Parco nazionale del Vesuvio ha annunciato la sospensione di tutte le attività lungo la rete sentieristica “fino a nuova comunicazione”, per garantire la sicurezza e favorire le operazioni di spegnimento e bonifica.