Angri, la città resta in bilico, proteste in Via Santa Maria

Via Santa Maria ad Angri soffocata da camion in sosta selvaggia e degrado. Cittadini denunciano abbandono e assenza di interventi.

Camion in sosta e pericolo per i residenti

Angri. Cittadini esasperati in via Santa Maria. La denuncia arriva da Giuseppe Iozzino, attivista del Movimento 5 Stelle, che più volte si è recato in zona sollecitando l’amministrazione comunale di Cosimo Ferraioli a intervenire. Il problema riguarda la sosta di camion e bilici sulla strada pubblica, ritenuti un pericolo concreto per chi vive in loco. Nonostante le ripetute sanzioni da parte della polizia locale per intralcio alla viabilità, la situazione resta irrisolta.

Necessarie aree sicure per i mezzi pesanti

Secondo Iozzino, è indispensabile individuare aree apposite per la sosta dei camion, soprattutto in questo periodo dell’anno, caratterizzato dalla “lavorazione dei pomodori”, ultimo vero indotto economico di un territorio impoverito ma mal gestito. L’amministrazione, sostiene l’attivista, si dimostra incapace di trovare soluzioni, lasciando che la questione si trascini senza interventi concreti.

Degrado e abbandono da un decennio

L’assenza dell’amministrazione comunale negli ultimi dieci anni è percepita in maniera pesante in questa parte di città. Pochi giorni fa anche l’ex sindaco Pasquale Mauri ha denunciato anche la mancanza di illuminazione pubblica e la scarsa pulizia della zona. I cittadini di via Santa Maria si sentono isolati e lontani dal resto del paese, prigionieri di un degrado che sembra non trovare una soluzione.

