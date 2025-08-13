Ferragosto 2025: Busitalia potenzia il trasporto pubblico urbano con 24 corse aggiuntive

In occasione del Ferragosto 2025, su richiesta dell’amministrazione comunale di Salerno, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) rafforza il servizio di trasporto pubblico urbano, replicando l’iniziativa già attuata il 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno scorsi.
Il programma prevede 24 corse aggiuntive complessive (andata e ritorno) sulle linee 5 (circolare Zona Industriale – Ligea – Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l’obiettivo di migliorare la mobilità in una giornata caratterizzata da forte afflusso turistico, in aggiunta al consueto servizio festivo.
Il potenziamento rientra nei servizi straordinari finanziati con fondi comunali e risponde alla crescente domanda di trasporto legata, tra l’altro, all’incremento dei voli da e per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi per la Summer 2025. L’iniziativa conferma la collaborazione tra Busitalia Campania e il Comune di Salerno, puntando a una mobilità urbana più efficiente, sostenibile e attenta alle esigenze della collettività.