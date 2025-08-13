Grandinata a sorpresa sul Vesuvio in fiamme: la natura prova a spegnere l’incendio

Un violento e inatteso temporale, accompagnato da grandine, ha colpito ieri pomeriggio il Vesuvio e l’area vesuviana, sorprendendo tutti e offrendo un momentaneo sollievo alle zone martoriate dagli incendi che da cinque giorni devastano il vulcano.

Un violento e inatteso temporale, accompagnato da grandine, ha colpito ieri pomeriggio il Vesuvio e l’area vesuviana, sorprendendo tutti e offrendo un momentaneo sollievo alle zone martoriate dagli incendi che da cinque giorni devastano il vulcano.

Il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, ha condiviso sui social un video della pioggia che cade sul cratere, accompagnandolo con parole toccanti: «La pioggia scende sul Vesuvio ferito. Dove l’uomo ha portato il fuoco, la natura prova a spegnere e curare».

Il rovescio, arrivato poco dopo le 17 senza alcuna avvisaglia, ha ridotto il rischio di nuovi reinneschi sulle tre aree ancora attive alle pendici del vulcano, dove le pinete sono ormai distrutte e le fiamme avevano minacciato le abitazioni.

La sorpresa è stata doppia: al momento del temporale, infatti, era in vigore un’allerta meteo della Protezione Civile regionale per ondate di calore fino al 14 agosto, una previsione smentita in maniera clamorosa dall’improvvisa grandinata.