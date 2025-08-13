Incendio nella scuola di Mariconda: il sindaco Aliberti condanna l’atto “camorristico”

Un incendio si è sviluppato nella zona di Mariconda, all’interno della scuola in fase di realizzazione che l’amministrazione comunale punta a consegnare agli studenti a settembre, per l’avvio del nuovo anno scolastico.

A dare la notizia è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che sui social ha espresso parole durissime nei confronti degli autori del gesto, definendoli “bestie” e “belve” prive di percezione del bene comune, responsabili di “atti camorristici e malavitosi”.

Il primo cittadino ha ringraziato la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto per domare le fiamme. Secondo le prime verifiche, non sembrerebbero esserci danni strutturali all’edificio, anche se ulteriori accertamenti saranno necessari.

“Questi atti – ha sottolineato Aliberti – vanno condannati con fermezza, e i responsabili devono essere individuati e portati dove meritano di stare”.

L’episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità, che attende con impazienza il completamento dell’istituto scolastico, simbolo di riscatto e di investimento sul futuro dei giovani di Mariconda.