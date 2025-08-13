La Palatella di Materdomini: il pane della devozione e della tradizione nell’Agro nocerino-sarnese

La palatella di Materdomini è un pane tipico legato alla solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, preparato alla vigilia della festa e consumato dal 14 agosto nell’Agro nocerino-sarnese

La palatella di Materdomini è un pane tipico legato alla solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, preparato alla vigilia della festa e consumato dal 14 agosto nell’Agro nocerino-sarnese, in particolare Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Pagani, alcune zone di Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino, Castel San Giorgio e San Marzano sul Sarno.

Simbolo della devozione verso la Materdomini, venerata nell’omonimo santuario di Nocera Superiore, la palatella si riconosce per la sua forma caratteristica, simile a una caramella, grazie ai due bitorzoli alle estremità. È tradizionalmente farcita con alici dissalate e mpupata (melanzane sotto aceto), un abbinamento semplice e povero, ma fortemente identitario.

Le origini di questa usanza si perdono nel tempo: inizialmente era preparata e distribuita ai pellegrini nei pressi del santuario; oggi, è presente nelle case di molte famiglie del territorio e anche nelle comunità campane in Italia e all’estero, che continuano a ritrovarsi per condividere il sapore e il significato di questo pane della memoria.