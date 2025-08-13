Pagani, D’Onofrio smentisce le intese e rilancia per il futuro

Smentita alle voci di sostegno

Pagani. Massimo D’Onofrio figura di spicco di Fratelli D’Italia, smentisce qualsiasi ipotesi di un appoggio da parte di Fratelli d’Italia all’amministrazione guidata da Lello De Prisco. Una voce cresciuta e diffusa in maniera incontrollata dopo le dimissioni e il passaggio in Forza Italia dell’ex assessore Pietro Sessa, evento che ha riacceso con forza il dibattito politico in città.

Il ritorno di Salvatore Bottone

Nel suo intervento, D’Onofrio ha anche commentato il rientro nel dibattito pubblico di Salvatore Bottone, già alleato e poi avversario politico. La sua figura, tornata a essere protagonista nelle discussioni locali, aggiunge un nuovo elemento di movimento a un quadro politico già caratterizzato da cambiamenti rapidi e imprevedibili.

Sguardo alle regionali

Guardando oltre la scena politica comunale, D’Onofrio ha voluto sottolineare il proprio orientamento per le prossime elezioni regionali, manifestando un sostegno convinto alla possibile candidatura del viceministro Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. L’esponente di Fratelli d’Italia ha evidenziato la necessità di una leadership forte e competente per il futuro della regione.

Un quadro politico in evoluzione

La presa di posizione di D’Onofrio conferma come il panorama politico locale stia vivendo una fase di ridefinizione, con alleanze e contrapposizioni che si riorganizzano costantemente. La combinazione di dinamiche interne e riflessi sul piano regionale rende il contesto particolarmente delicato, dove ogni mossa può incidere sugli equilibri futuri.

