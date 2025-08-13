Pretende di cenare nonostante la chiusura, poi incendia ristorante: denunciato

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 60enne residente in provincia di Napoli, accusato di minacce, lesioni, danneggiamento seguito da incendio e calunnia.

I carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno denunciato in stato di libertà un 60enne residente in provincia di Napoli, accusato di minacce, lesioni, danneggiamento seguito da incendio e calunnia.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini — condotte attraverso l’analisi di immagini di videosorveglianza e testimonianze — la vicenda ha avuto inizio il 18 luglio, quando l’uomo, in evidente stato di alterazione, si è presentato in un ristorante locale pretendendo di cenare a cucina già chiusa. Dopo aver infastidito i clienti, avrebbe minacciato di morte i titolari e tentato di colpirli con una bottiglia di vetro, lanciando poi sassi verso l’interno del locale.

Più tardi, avrebbe tagliato la strada alla moglie di uno dei gestori mentre era in bicicletta, facendola cadere e provocandole lievi lesioni. Due giorni dopo, sarebbe tornato nei pressi dell’attività appiccando il fuoco a della carta e gettandola sui mastelli all’esterno del locale, causando un principio di incendio subito spento dai gestori.

Successivamente, l’uomo si è presentato in caserma denunciando falsamente di essere stato aggredito dai titolari e dal personale del ristorante, sostenendo di aver riportato fratture: accuse smentite dalle verifiche dei militari.