Rapina shock a Napoli: turista marocchino ferito e colpo di pistola nella hall dell’Hotel Excelsior

Momenti di paura ieri mattina, intorno alle 6:30, davanti e all’interno dell’Hotel Excelsior di Napoli. Un turista marocchino, in vacanza con la famiglia, è stato aggredito da due rapinatori armati e con il volto coperto. Durante l’assalto è stato esploso un colpo di pistola — non è chiaro se accidentalmente o per intimidire — il cui proiettile si è conficcato nella controsoffittatura della hall, facendo scattare il panico tra personale e clienti presenti.

L’uomo, un imprenditore, ha tentato di resistere, ma è stato colpito alla nuca con il calcio della pistola e tramortito. I malviventi sono riusciti così a strappargli dal polso un orologio del valore di circa 80mila euro, per poi fuggire in sella a uno scooter.

Il turista, che si preparava a lasciare l’albergo a fine soggiorno, è stato soccorso e portato all’ospedale Cardarelli, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.