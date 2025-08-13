Sant’Antonio Abate, nuova videosorveglianza in via Portale: sicurezza e tutela del territorio al centro dell’azione amministrativa

La sicurezza del territorio di Sant’Antonio Abate resta una priorità per l’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale, che nei giorni scorsi ha annunciato il completamento dell’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza in via Portale.

L’iniziativa rientra in un più ampio impegno dell’amministrazione comunale nella lotta all’abbandono incontrollato di rifiuti, nella tutela degli spazi verdi e nella salvaguardia delle campagne. Negli ultimi anni, infatti, l’ente ha messo in campo interventi concreti per limitare gli accessi non autorizzati e contrastare comportamenti incivili, puntando oggi sempre più su un’azione condivisa con la cittadinanza, basata su educazione civica e vigilanza costante.

Il nuovo sistema di videosorveglianza è stato pianificato e realizzato in tempi record: sopralluogo tecnico il 5 agosto 2025 e completamento dei lavori l’11 agosto 2025. “Promesso e mantenuto” – ha commentato la sindaca, sottolineando l’importanza di soluzioni immediate ed efficaci per il controllo del territorio e la sicurezza della comunità.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al comando di Polizia Municipale, al comandante Giuseppe Capuano e all’agente Vincenzo Elefante, per la professionalità e l’impegno dimostrati nelle operazioni di sicurezza urbana. Parole di gratitudine anche per il vicesindaco Antonio Afeltra, riconosciuto per la costanza e la dedizione nel seguire da vicino ogni attività.

“La protezione delle nostre comunità e delle nostre terre – ha concluso Abagnale – è una responsabilità collettiva. Continueremo a lavorare insieme, con determinazione, per il nostro futuro”.