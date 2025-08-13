Scafati, ordinanza di demolizione per l’antenna Wind Tre in via Fosso dei Bagni

Il provvedimento arriva dopo il ricorso al TAR presentato dal Comitato “Antenne – San Pietro”, che aveva contestato la legittimità edilizia e urbanistica dell’opera.

Il Comune di Scafati ha disposto la demolizione dell’impianto di telefonia mobile installato dalla società Wind Tre in via Fosso dei Bagni, nella frazione San Pietro. Il provvedimento arriva dopo il ricorso al TAR presentato dal Comitato “Antenne – San Pietro”, che aveva contestato la legittimità edilizia e urbanistica dell’opera.

Dalle verifiche condotte dagli uffici comunali è emerso che l’intervento è privo di titolo abilitativo e ricade in un’area sottoposta a vincoli: all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dall’argine e controargine destro del fiume Sarno e in zona “C” del Piano del Parco Regionale del Fiume Sarno.

In applicazione dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990, l’autorizzazione rilasciata in precedenza è stata annullata, con contestuale ordinanza di demolizione. Wind Tre dovrà ora procedere, a proprie spese, alla rimozione dell’impianto e al ripristino dello stato dei luoghi.

Soddisfazione è stata espressa dai residenti e dai consiglieri comunali Luigi Cavallaro e Maria Berritto, che sin dall’inizio avevano denunciato le criticità dell’intervento e segnalato la presenza dell’impianto in un’area soggetta a vincoli ambientali e urbanistici.