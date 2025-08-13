Scafati, padre e figlio condannati a 4 anni per spaccio: sentenza definitiva in Cassazione

La perquisizione in un garage di via Alcide De Gasperi rivelò un vero e proprio laboratorio di confezionamento.

Diventa definitiva la condanna a 4 anni di reclusione ciascuno per un padre e un figlio di Scafati, riconosciuti colpevoli di detenzione ai fini di spaccio di droga. La sentenza, confermata dalla Cassazione, chiude un’inchiesta avviata nel 2024 dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

L’indagine partì da un sospetto viavai di persone dall’abitazione dei due imputati, già noti alle forze dell’ordine. La perquisizione in un garage di via Alcide De Gasperi rivelò un vero e proprio laboratorio di confezionamento: 27 grammi di cocaina e 4 di marijuana già suddivisi in dosi, due bilancini di precisione, materiale per l’imballaggio e 2.250 euro in contanti (poi restituiti per mancanza di prove sulla provenienza illecita), come riportato da “Il Mattino“.

Secondo le indagini, la droga veniva consegnata anche a bordo di uno scooter, come documentato da telecamere di sorveglianza, delineando un’attività di spaccio strutturata e continuativa. In appello, i due avevano ottenuto una lieve riduzione della pena di primo grado, ma con la pronuncia della Cassazione la condanna è ora definitiva.