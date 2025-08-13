Torre del Greco. Pronto soccorso sotto assedio: violenta aggressione all’ospedale Maresca

Secondo le prime ricostruzioni, il soggetto avrebbe tentato di strangolare il primario del reparto, colpendo poi con calci e pugni diversi infermieri e operatori socio-sanitari intervenuti per difenderlo.

Tensione e paura, ieri pomeriggio, al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di via Montedoro, dove un uomo, in preda a un improvviso raptus, ha seminato il panico trasformando la sala d’attesa in una scena di violenza.

Secondo le prime ricostruzioni, il soggetto avrebbe tentato di strangolare il primario del reparto, colpendo poi con calci e pugni diversi infermieri e operatori socio-sanitari intervenuti per difenderlo. Neppure i carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, sono sfuggiti alla sua furia.

Soltanto l’intervento coordinato di più militari è riuscito a immobilizzarlo e a condurlo via per gli accertamenti di rito, culminati con l’arresto.

L’episodio, di estrema gravità, ha lasciato sotto shock pazienti e testimoni, evidenziando ancora una volta la crescente emergenza sicurezza negli ospedali della provincia di Napoli. Al Maresca, in particolare, si tratta dell’ennesima aggressione dall’inizio dell’anno, segnale di una tensione che continua ad aumentare.