Vietri sul Mare, tre bambini alla deriva su un Sup salvati dalla Guardia Costiera

Momenti di paura ieri pomeriggio al largo di Vietri sul Mare, dove tre bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Salerno dopo essere rimasti alla deriva a bordo di una tavola Sup.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando un improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine, con vento in rapido aumento, ha sorpreso i piccoli mentre si trovavano poco al largo per un pomeriggio di svago. Trascinati dalla corrente e spinti verso il largo, rischiavano di trovarsi in grave difficoltà, come riporta “SalernoToday“.

La sala operativa della Guardia Costiera ha immediatamente disposto l’uscita della motovedetta CP854, che ha raggiunto la zona individuando la tavola. Nel frattempo, i tre erano riusciti a nuoto a riparare sulla spiaggia “dello Scoglione” di Vietri, un’area inaccessibile sia da terra che dal mezzo navale della Capitaneria.

Grazie alla collaborazione di uno stabilimento balneare, è stato utilizzato un piccolo natante per recuperare i bambini e trasferirli sulla motovedetta, che li ha riportati a terra in sicurezza. Stanchi e spaventati, ma in buone condizioni di salute, sono stati riaffidati ai genitori ancora visibilmente provati dall’accaduto.