Violenza sulla spiaggia di Santa Teresa: 16enne di Nocera Inferiore denuncia un 25enne di Scafati

La notte di San Lorenzo, attesa da molti per ammirare le stelle cadenti, si è trasformata in un incubo per una ragazza di 16 anni di Nocera Inferiore. All’alba di lunedì, la giovane è stata portata all’ospedale “Ruggi” di Salerno per accertamenti sanitari, dopo aver denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale sulla spiaggia di Santa Teresa.

La serata, che aveva richiamato decine di giovani da tutta la provincia sugli arenili del centro e della zona orientale di Salerno per momenti di festa e spensieratezza, si è tinta di dramma per l’adolescente, che ora dovrà affrontare il difficile ricordo di quanto accaduto.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Salerno, guidata dal vicequestore Elvio Barbati. Gli agenti hanno già individuato e ascoltato il presunto responsabile: un 25enne di Scafati, sul quale potrebbero arrivare sviluppi nelle prossime ore.