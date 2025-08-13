West Nile, nuova campagna di disinfestazione straordinaria della Asl Napoli 3 Sud: interventi anche a Pompei il 14 agosto

L’operazione, finanziata interamente dall’azienda sanitaria, si affianca ai trattamenti già in corso nei 57 Comuni del territorio per i mesi di agosto, settembre e ottobre, con interventi larvicidi e adulticidi.

La Asl Napoli 3 Sud ha avviato una nuova campagna straordinaria di disinfestazione per prevenire la diffusione del virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex. L’operazione, finanziata interamente dall’azienda sanitaria, si affianca ai trattamenti già in corso nei 57 Comuni del territorio per i mesi di agosto, settembre e ottobre, con interventi larvicidi e adulticidi.

Le attività interesseranno tutte le strade comunali, con particolare attenzione alle aree dove sono stati registrati casi umani confermati. Il Dipartimento di Prevenzione di Torre del Greco prosegue anche la sorveglianza con trappole per zanzare, test diagnostici su cavalli e controlli su uccelli vivi o morti, considerati sentinelle della circolazione virale, come riporta “Made in Pompei”.

A Pompei, il sindaco Carmine Lo Sapio ha disposto un intervento di sanificazione ambientale per giovedì 14 agosto 2025, dalle ore 22:30, con trattamenti a base di piretroidi di sintesi, applicati da operatori specializzati. La popolazione è invitata a collaborare adottando precauzioni come il ritiro di alimenti, indumenti e animali domestici all’interno delle abitazioni, la chiusura di porte e finestre e l’evitare di sostare all’aperto durante le operazioni.

In caso di necessità, è possibile contattare il Centro Antiveleni degli Ospedali Riuniti Cardarelli di Napoli. Le autorità locali sottolineano l’importanza della prevenzione e della partecipazione dei cittadini per contenere la proliferazione delle zanzare e ridurre il rischio di trasmissione del West Nile.