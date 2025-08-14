Aggredito volontario della Protezione Civile durante la festa patronale: quattro denunciati a Battipaglia

La Polizia di Stato ha denunciato quattro persone per l’aggressione a un volontario della Protezione Civile, avvenuta il 6 luglio scorso a Battipaglia durante la processione della Festa Patronale di Santa Maria della Speranza.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo era intervenuto in piazza Tusciano dopo aver notato un gruppo che stava facendo esplodere fuochi pirotecnici senza autorizzazione, a pochi metri da fedeli e abitazioni. Ritenendo la situazione pericolosa, il volontario aveva richiamato i presenti, ricevendo in risposta prima insulti, poi spintoni che lo hanno fatto cadere a terra. L’aggressione gli ha provocato una lussazione della spalla con frattura scomposta, rendendo necessario un intervento chirurgico.

L’indagine

Gli accertamenti della Sezione Informativa del Commissariato di Battipaglia hanno permesso di identificare i responsabili, tutti con precedenti penali. Sono stati deferiti per accensione ed esplosioni pericolose, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Tra loro anche l’autore materiale dell’aggressione, un tifoso locale già sottoposto a Daspo.

La Polizia ha ribadito che l’operazione rientra nell’impegno costante a garantire la sicurezza durante eventi pubblici e a tutelare chi presta servizio volontario.