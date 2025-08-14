All’alba la fede illumina Materdomini di Nocera Superiore

La Messa delle 5.30 apre le celebrazioni dell’Assunta

Con la Messa dell’alba del 14 agosto, presieduta dal Vescovo Giuseppe Giudice, entrano nel vivo le celebrazioni per la solennità dell’Assunzione di Maria al cielo presso il santuario di Materdomini a Nocera Superiore. Monsignor Giudice negli ultimi anni non ha mai fatto mancare la sua presenza alla liturgia delle 5.30 del mattino, un momento di preghiera intenso che segna l’inizio delle giornate di festa.

Una tradizione millenaria che unisce la comunità

La celebrazione, profondamente radicata nella valle del Sarno, è insieme rito religioso e evento popolare, capace di richiamare centinaia di fedeli. L’icona della Madonna nera continua ad attirare devoti e pellegrini da tutta la Campania, confermando la forza di un culto che attraversa i secoli. Mille anni di storia custoditi dal santuario sono un patrimonio spirituale e culturale che la comunità vive come un dono e una responsabilità.

Devozione e pellegrinaggi in crescendo

Nelle ore successive, il flusso dei pellegrini cresce fino a riempire piazza e sagrato, in un clima di raccoglimento e festa. Tra canti, preghiere e il profumo di fiori freschi, si rinnova un legame profondo tra la città e la sua patrona, unendo generazioni di credenti sotto lo sguardo materno di Maria.