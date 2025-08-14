Baia Felice, acque torbide nonostante la Bandiera Blu: scoppia la polemica

Una situazione che lascia sconcertati residenti e turisti, soprattutto alla luce del fatto che anche quest’anno il comune di Cellole ha ottenuto la Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento internazionale che premia, tra le altre cose, la qualità delle acque di balneazione.

Baia Felice, località balneare del comune di Cellole, torna al centro delle polemiche per le condizioni delle sue acque. Secondo quanto denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, il mare che negli ultimi anni aveva mostrato segnali di miglioramento si presenta oggi con un colore “tra il giallo e il marrone” e con “schiume non meglio identificate” che galleggiano in superficie.

Borrelli ha sottolineato come l’assegnazione del vessillo abbia comportato un aumento dei prezzi delle case e degli stabilimenti balneari, ma si chiede come sia stato possibile ottenere tale riconoscimento di fronte a un mare visibilmente inquinato. “Sappiamo che il parametro delle acque non è l’unico per ottenere la Bandiera Blu – ha dichiarato – ma crediamo sia quanto meno preponderante. C’è pericolo per la salute, oltre che un fitto mistero sul come sia possibile ottenere addirittura riconoscimenti per una così scarsa qualità”.

Il deputato ha fatto sapere di aver richiesto controlli all’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) per fare chiarezza sulla reale qualità delle acque e per capire se ci siano rischi sanitari per bagnanti e residenti.

La vicenda riaccende il dibattito sull’efficacia e la trasparenza dei criteri di assegnazione della Bandiera Blu, ma soprattutto pone interrogativi urgenti sulla tutela dell’ambiente marino e sulla sicurezza di chi frequenta le spiagge della zona.