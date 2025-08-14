Castellammare di Stabia, sequestrata una tonnellata di cozze prive di certificazioni sanitarie

Un’operazione di controllo finalizzata alla sicurezza alimentare e alla tutela dell’ambiente marino ha portato al sequestro di circa una tonnellata di mitili a Castellammare di Stabia.

L’intervento, condotto dalla Guardia Costiera locale sotto il comando di Andrea Pellegrino e coordinato dalla Direzione marittima di Napoli, ha permesso di intercettare un furgone carico di cozze destinate alla vendita, prive di autorizzazioni sanitarie e delle minime dotazioni igieniche previste dalla normativa.

Il prodotto ittico, ritenuto non idoneo al consumo, è stato sequestrato e avviato allo smaltimento. L’operazione rientra nelle attività quotidiane di vigilanza della Guardia Costiera per prevenire la diffusione di alimenti non conformi, salvaguardando la salute dei consumatori e gli ecosistemi marini.

Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza dei mitili e individuare eventuali responsabilità lungo la filiera. «Anche nel pieno del periodo estivo e di Ferragosto – ha commentato il comandante Pellegrino – la Guardia Costiera prosegue senza sosta la propria attività di tutela dei cittadini e dell’ambiente, contrastando pratiche illecite che mettono a rischio la salute pubblica e il mare».