Ferragosto sicuro nel Parco del Cilento: i Forestali in campo

Sorveglianza speciale per Ferragosto

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si prepara al weekend di Ferragosto con un’operazione di vigilanza straordinaria. I Carabinieri Forestali del Reparto Parco Cilento hanno predisposto un presidio intensificato per garantire sicurezza a residenti e turisti, salvaguardando al contempo l’equilibrio di ecosistemi e habitat di pregio.

Monti e coste sotto controllo

Le pattuglie saranno presenti nei punti nevralgici del territorio: dalle vette dei Monti Alburni, Monte Vesole e Monte Cervati fino alle coste cilentane, mete di forte richiamo turistico. L’obiettivo è duplice: assicurare una fruizione ordinata degli spazi naturali e prevenire ogni forma di disturbo alla fauna e all’ambiente.

Piano “Hot Spot Cilento” contro gli incendi

Punto focale del dispositivo è il piano “Hot Spot Cilento”, dedicato alle aree più colpite dagli incendi negli ultimi anni. Qui opereranno squadre specializzate con compiti di prevenzione e repressione di comportamenti a rischio, in particolare l’accensione di fuochi e l’abbruciamento di residui vegetali, vietati fino al 30 settembre.

Un Ferragosto responsabile

Le autorità invitano i visitatori a un approccio consapevole: restare sui sentieri, evitare rumori molesti, non gettare rifiuti e segnalare al 1515 o al 112 qualsiasi violazione. Un comportamento corretto è la chiave per proteggere il Parco e assicurare che Ferragosto resti una festa per tutti, senza conseguenze per l’ambiente.