Maiori, blitz contro ormeggi abusivi: rimosse 10 barche dal porto turistico

Dieci barche ormeggiate senza autorizzazione sono state rimosse dal porto turistico di Maiori in un’operazione congiunta della Guardia Costiera locale, del Comando Associato di Polizia Locale “Costa d’Amalfi” – distaccamento di Maiori – e della Miramare Service s.r.l., società multiservizi del Comune che gestisce l’approdo. L’intervento rientra in un piano di contrasto alle irregolarità sull’uso del demanio marittimo.

Le verifiche sono partite da un’analisi incrociata tra gli archivi della Miramare Service e gli atti dell’Ufficio Demanio comunale, che ha permesso di individuare natanti privi di autorizzazione, ormeggiati accanto a imbarcazioni regolari e in regola con i pagamenti.

«I controlli saranno costanti – ha dichiarato il Primo Luogotenente Sandro Desiderio, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo – per garantire legalità, ordine e contrastare l’abusivismo degli ormeggi».

L’operazione si è conclusa con l’identificazione e la sanzione di tutti i proprietari dei mezzi irregolari, seguita dalla rimozione delle imbarcazioni in coordinamento con il gestore del porto. Ai responsabili è stata notificata una diffida, che in caso di recidiva potrà comportare l’esclusione dai futuri bandi comunali per l’assegnazione di posti barca.

Il sindaco Antonio Capone ha ringraziato le forze coinvolte, sottolineando come l’azione abbia «dato un significativo segnale di legalità e riportato ordine al porto turistico».