Pagani, rapina armata a una coppia di giovani: caccia a tre uomini in scooter

Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini – presumibilmente del posto – a bordo di uno scooter e con il volto coperto dai caschi avrebbero bloccato i ragazzi, minacciandoli con una pistola.

Paura a Pagani per una rapina a mano armata avvenuta l’altra sera ai danni di una coppia di giovani amalfitani. Secondo le prime ricostruzioni, tre uomini – presumibilmente del posto – a bordo di uno scooter e con il volto coperto dai caschi avrebbero bloccato i ragazzi, minacciandoli con una pistola.

Sotto la minaccia dell’arma, le vittime sono state costrette a consegnare motorino, portafogli e telefoni cellulari. I malviventi, dopo il colpo, si sono dileguati rapidamente per le strade della città di Sant’Alfonso, facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri della Tenenza di Pagani, con il supporto del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese, hanno acquisito le immagini delle telecamere comunali e private che potrebbero aver ripreso la scena. Gli inquirenti ritengono che la coppia sia stata seguita e che i rapinatori abbiano agito al momento propizio, pistola in pugno e volto travisato.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza urbana. I consiglieri comunali di opposizione Enza Fezza (Fratelli d’Italia) e Alessandro De Martino hanno espresso solidarietà alle vittime, ma anche un duro richiamo alle autorità: «Questi episodi – ha detto Fezza – non possono essere considerati casi isolati, ma il segnale di un disagio sociale crescente e della necessità di un maggiore impegno per garantire sicurezza».

De Martino ha aggiunto: «Pagani non può essere vista come una città dove regnano paura e insicurezza. Occorre rafforzare i controlli, soprattutto di notte, e rendere più efficiente la videosorveglianza, spesso inutilizzabile per impianti obsoleti o malfunzionanti».