Pompei, scontro tra coordinatori della vigilanza e direzione: rischio tensioni a Ferragosto

Nel momento di massimo afflusso turistico agli scavi di Pompei, un braccio di ferro tra sindacato e azienda rischia di turbare il Ferragosto nell’area archeologica più visitata d’Italia.

A innescare la vicenda è stata una nota interna inviata dai coordinatori del servizio di vigilanza al direttore Gabriel Zuchtriegel, nella quale annunciano le dimissioni dal ruolo, «garantendo il servizio fino al 12 agosto». La scintilla risale al 6 agosto, quando la direzione ha disposto un controllo interno su turni e presenze nelle aree di competenza. Dalla verifica non sono emerse irregolarità o assenteismo, a differenza di quanto accaduto tre anni fa in un’altra inchiesta che portò a misure cautelari.

Questa volta la questione riguarda il ruolo dei coordinatori, meno di dieci addetti che garantiscono tre turni – anche notturni – gestendo turnazioni, sicurezza, accessi ai cantieri e emergenze. Senza nuove assunzioni, denunciano, il servizio resta sotto forte pressione. Dopo il controllo, i coordinatori si sarebbero sentiti «offesi e sminuiti», trasformando un’ordinaria verifica in un contenzioso.

Sul tavolo c’è anche la richiesta di potenziare l’organico, soprattutto nei giorni di massimo afflusso. Il direttore Zuchtriegel respinge le accuse parlando di «pretese e pressioni» e rivendica il diritto-dovere di verificare l’erogazione del servizio.

Intanto Fp Cgil e Uil Pa si schierano al fianco di Zuchtriegel, chiedendo una visita ispettiva ministeriale al Parco archeologico e la convocazione di «un tavolo nazionale con il direttore» per chiarire quali iniziative intenda assumere contro il presunto clima vessatorio.

La vertenza resta aperta e, a pochi giorni dal Ferragosto, il rischio di nuove tensioni è concreto.