Pompei, turista scozzese tenta di rubare reperti: fermato grazie a una guida e a un’azione di squadra

Un’altra tentata sottrazione di reperti archeologici a Pompei è stata sventata grazie alla prontezza di una guida turistica e alla collaborazione tra personale del Parco, vigilanza privata e Carabinieri.

Senza esitazione, ha segnalato l'accaduto alla Direzione del Parco e agli addetti alla vigilanza di piazza Esedra, fornendo una descrizione precisa del sospetto.

L’allarme è stato immediatamente trasmesso ai Carabinieri del posto fisso Scavi, che hanno individuato l’uomo – uno scozzese di 51 anni – poco fuori dal sito, nei pressi della stazione Eav di Villa dei Misteri. Nel suo zaino sono stati trovati cinque pietre e un frammento di laterizio sottratti illegalmente.

Il turista è stato denunciato per furto aggravato, mentre i reperti sono stati recuperati e restituiti al Parco.

«Complimenti e grazie alla guida così attenta, ai nostri custodi, alla vigilanza e all’Arma dei Carabinieri per questo intervento sinergico a tutela del patrimonio», ha dichiarato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel.