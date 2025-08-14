Raffiche di vento nella Piana del Sele: cadono pali e alberi, nessun ferito

A Capaccio Paestum, in via Poseidonia, un grosso palo di legno è crollato in un parcheggio. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Pomeriggio di tensione ieri nella Piana del Sele, dove violente raffiche di vento hanno causato danni e disagi.
A Capaccio Paestum, in via Poseidonia, un grosso palo di legno è crollato in un parcheggio. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale.

Situazione critica anche a Eboli: su viale Amendola, un ramo di platano si è staccato e precipitato al suolo, richiedendo l’intervento degli agenti municipali. Sempre nello stesso comune, il vento ha abbattuto altri alberi in diverse zone.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione nelle aree alberate.

