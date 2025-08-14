Rapine armate tra Vietri e Nocera: arrestati un 19enne e un minorenne

In località marina di Vietri i due avrebbero minacciato con una pistola una coppia di fidanzati minorenni, tentando di sottrarre prima il loro ciclomotore e poi la borsa della ragazza, per poi fuggire in auto.

I carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare hanno eseguito due misure cautelari – arresti domiciliari per uno e carcere per l’altro – nei confronti di C.P.G., 19 anni, e di un minorenne, su disposizione della Procura di Salerno e della Procura per i minorenni.

I fatti

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, confermata dai gip, il 16 luglio scorso in località marina di Vietri i due avrebbero minacciato con una pistola una coppia di fidanzati minorenni, tentando di sottrarre prima il loro ciclomotore e poi la borsa della ragazza, per poi fuggire in auto. Pochi minuti dopo, a Nocera Inferiore, con le stesse modalità avrebbero rapinato una bicicletta a uno straniero. Le accuse sono di rapina aggravata.

Il commento

«Desidero esprimere tutta la gratitudine mia personale e dell’intera amministrazione cittadina per la professionalità dimostrata dai militari della Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare diretta dal comandante Gerardo Varone», ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone.

Il primo cittadino ha ricordato anche il recente intervento dei carabinieri sulla spiaggia libera, condotto insieme alla Guardia Costiera di Salerno, contro l’esercizio abusivo di attività turistica, che ha portato al sequestro di numerose attrezzature e alla denuncia di una persona.