San Marzano sul Sarno, controlli serrati in via Turati

La questura interviene a San Marzano sul Sarno: più controlli serali e notturni in via Turati per degrado e schiamazzi notturni.

Segnalazioni e allarme dei residenti

Petizione per gli schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica. La questura di Salerno ha diramato una disposizione urgente per San Marzano sul Sarno a seguito di segnalazioni riguardanti via F. Turati e le traverse limitrofe. Secondo le informazioni ricevute dalla Prefettura, gruppi di persone, in prevalenza straniere, si radunerebbero nella zona nelle ore serali e notturne, talvolta in evidente stato di ubriachezza o alterazione dovuta a sostanze stupefacenti.

Disturbo della quiete e degrado urbano

La permanenza prolungata di questi gruppi, accompagnata da schiamazzi e rumori, sta generando disagi significativi alla qualità della vita per i residenti, che lamentano difficoltà nel riposo notturno e una crescente percezione di insicurezza.

La questura evidenzia apertamente di un peggioramento del decoro urbano e di un “degrado della zona” che richiede un intervento mirato e immediato.

Rafforzamento dei controlli

Il Comandante del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore è stato incaricato di disporre passaggi frequenti e soste prolungate delle pattuglie, con controlli mirati all’identificazione dei soggetti segnalati. Il Dirigente della Squadra Mobile è stato informato per le valutazioni di competenza, mentre la Polizia Municipale di San Marzano sul Sarno seguirà gli aspetti di propria giurisdizione sotto la supervisione dell’assessore delegato Raffaele Belvedere e del sindaco Andrea Annunziata.

Monitoraggio costante della situazione

L’indicazione della questura è di mantenere alta l’attenzione e di informare immediatamente l’autorità competente in caso di emergenze o fatti rilevanti. L’azione congiunta delle forze dell’ordine punta a riportare ordine, sicurezza e vivibilità in una delle aree più segnalate dai cittadini negli ultimi mesi.

Vesuvio che arde: “ci uccidete un disastro alla volta”…