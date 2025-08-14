Sant’Antonio Abate: manutenzione del verde anche ad agosto

Mentre in molti godono delle vacanze estive, a Sant’Antonio Abate proseguono senza sosta le attività di manutenzione del territorio. La squadra di operatori comunali, coordinata dall’amministrazione guidata dal sindaco Ilaria Abagnale, in questi giorni di agosto è impegnata nel taglio dell’erba in diverse zone del paese.

Gli interventi hanno interessato la rotonda di via Paludicella, la scuola De Curtis, i piazzali dell’ASL in viale Kennedy, l’I.C. E. Forzati e la Stazione locale dei Carabinieri. L’opera di pulizia e cura del verde si è estesa poi a via Casa Russo, via Quasimodo, via Cottimo Superiore, via Croce Gragnano e Casa Bianca, via Casa Iovine, via Paludicelle e via Portale.

“Un lavoro che non si fermerà e che, passo dopo passo, continuerà a interessare tutte le zone del paese. Come sempre, grazie ragazzi!”, ha commentato il sindaco Abagnale, ringraziando la squadra per l’impegno e la costanza anche in piena estate.

L’iniziativa conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale per il decoro urbano e la vivibilità, con interventi programmati che copriranno progressivamente l’intero territorio.