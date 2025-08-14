Sea Watch 5 sbarca a Salerno con 71 migranti: evacuata donna incinta, scatta l’allerta per sospetti casi di vaiolo

È arrivata questa mattina al molo 3 Gennaio del porto di Salerno la nave umanitaria Sea Watch 5, battente bandiera tedesca, con a bordo 71 migranti soccorsi nel Mediterraneo in due operazioni di salvataggio e un’evacuazione medica.

È arrivata questa mattina al molo 3 Gennaio del porto di Salerno la nave umanitaria Sea Watch 5, battente bandiera tedesca, con a bordo 71 migranti soccorsi nel Mediterraneo in due operazioni di salvataggio e un’evacuazione medica. Quest’ultima ha riguardato una donna al nono mese di gravidanza, trasferita d’urgenza prima dello sbarco dopo la rottura delle acque.

Tra le persone tratte in salvo – provenienti principalmente da Egitto, Etiopia, Eritrea, Bangladesh e Sudan – ci sono 58 uomini e 13 donne. I minori non accompagnati sono 37, mentre due fratellini di due e sette anni viaggiano con la madre, anch’essa incinta. Non si esclude che a bordo ci sia un’altra donna in attesa, come riportato da “SalernoToday“.

Secondo il viceprefetto vicario di Salerno, Nicola De Stefano, sono stati riscontrati alcuni sospetti casi di vaiolo. “È scattato subito il protocollo sanitario che prevede la quarantena per i soggetti interessati – ha spiegato –. Al momento non si conoscono ancora i sintomi: si attendono le relazioni dei medici che saliranno a bordo”.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha invitato a “tenere sotto controllo la situazione, senza allarmismi”. I migranti risultati positivi al sospetto saranno trasferiti in centri specializzati per monitoraggio e cure, mentre gli altri, compresi i minori, verranno ospitati in un Centro di accoglienza straordinaria per l’iter sanitario previsto.

Quello di oggi è il 41° sbarco dell’anno per lo scalo salernitano, gestito attraverso il piano organizzativo predisposto ieri in Prefettura.