Sessanta euro per un ombrellone a Vietri sul Mare. La denuncia

Il caro mare divide turisti e residenti campani

Caro ombrellone. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato su Facebook l’ennesimo caso di “caro ombrelloni” in Costiera Amalfitana, a Vietri sul Mare, pubblicando due scontrini che parlano chiaro: 5 euro l’ora per il parcheggio, 60 euro per un ombrellone con due lettini, e 32 euro per un thè, un pacchetto di cipster, un gelato confezionato e due granite. Una spesa che, sottolinea Borrelli, “rende impossibile per molte famiglie campane andare al mare anche solo per un giorno”.

Un trend che si allarga oltre Vietri

Il caso di Vietri sul Mare è solo l’ultimo di una serie di rincari registrati lungo le coste campane. Dal Cilento al litorale domizio, in piena stagione estiva, il costo giornaliero di un ombrellone e due lettini può superare gli 80 euro, mentre i parcheggi sfiorano tariffe da centro città. Secondo residenti e turisti, in alcune località le consumazioni al bar sono ormai più care che nei ristoranti del centro storico di Napoli.

Accesso al mare sempre più a rischio

Le associazioni dei consumatori parlano di un fenomeno che mina il diritto alla balneazione. Chiedono più controlli, trasparenza nei prezzi e l’aumento delle spiagge libere attrezzate. “Il mare non può diventare un lusso per pochi” è il messaggio che si leva da più parti, mentre molti cittadini, di fronte a questi costi, scelgono mete alternative o rinunciano del tutto alle vacanze al mare.