Tir di pomodori in fiamme sull’A30: traffico in tilt a Sarno

Un camion carico di pomodori pelati è andato a fuoco sull’Autostrada A30 Caserta–Salerno, all’altezza dell’uscita di Sarno, in provincia di Salerno. Il grosso tir, colmo di conserve, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, generando una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

L’incendio ha causato forti disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, le forze dell’ordine e il personale di Autostrade per l’Italia. L’area è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Le cause del rogo restano da accertare, ma non si esclude un guasto tecnico, ipotesi frequente nei mesi estivi quando le alte temperature favoriscono lo sviluppo di incendi. Fortunatamente non si registrano feriti, solo gravi danni al mezzo e grande spavento tra automobilisti e residenti. Le autorità hanno avviato i rilievi e raccolto testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto, in attesa della perizia tecnica.

Foto: Fanpage